Exodus voorbode van drukke transferzomer bij Zulte Waregem: maar liefst twaalf spelers kunnen Essevee verlaten

Na een turbulent seizoen met ups en downs zit er bij Zulte Waregem komende transferperiode een heuse aardverschuiving aan te komen. Heel wat spelers mogen/moeten vertrekken en ook op het vlak van inkomende transfer mag er heel wat verwacht worden. In het uiterste geval lijken maar liefst twaalf spelers afscheid te (moeten) nemen van Essevee.

Langs uitgaande kant neemt Zulte Waregem alvast afscheid van Nikos Kainourgios, Panos Armenakas, Eike Bansen en Daniel Opare. Het aflopende contract van het viertal wordt niet verlengd. Vooral dat Opare de club moet verlaten, is een verrassing. Afgelopen zomer kondigde de club nochtans aan dat de Ghanees voor twee jaar tekende aan de Gaverbeek, maar nu bleek echter dat het om een éénjarig contract ging met een optie voor een extra jaar. Die optie werd niet gelicht. Doordat ook de aankoopoptie van Marseille-huurling Ali Mohamed, die geen minuut speelde, niet gelicht wordt, telt Essevee momenteel geen enkele rechtsachter in de kern. Ook de aankoopoptie van AS Roma-huurling William Bianda wordt niet gelicht.

Scoren voor Zulte Waregem zal Kainourgios niet meer doen. Foto: BELGA

Een ander groot vraagteken is dan weer wat Essevee zal doen met Damien Marcq. De kapitein van ‘De Boeren’ is in juni namelijk ook einde contract. De gesprekken zijn volop aan de gang, maar witte rook is er nog niet. Daarnaast is het nog afwachten wat Zulte Waregem doet met de aankoopopties van twee andere huurlingen. Tomas Chory (gehuurd van Viktoria Pilsen) en Laurens De Bock (gehuurd van Leeds) willen graag langer aan de Gaverbeek blijven, maar een akkoord tussen Zulte Waregem, de spelers zelf en de moederclubs is er nog niet. Ondertussen keerde de gehuurde Antoine Colassin terug naar Anderlecht en tekende Jannes Van Hecke, ook einde contract, bij KV Mechelen.

Wat met sterkhouders?

De exodus lijkt dus een ingezet, want reken er ook nog het voetbalpensioen van Olivier Deschacht bij en dan staat het aantal (mogelijke) vertrekkers op twaalf. Dat staat dan nog los van eventuele uitgaande transfers van sterkhouders als Gianni Bruno en Jean-Luc Dompé of van de naar de achtergrond verdwenen Bassem Srarfi en Abdoulaye Sissako. Het staat dan ook als een paal boven water dat Essevee een erg drukke transferzomer tegemoet gaat. Al die vertrekkers moeten namelijk vervangen worden.