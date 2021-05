Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) optimistisch: “Hopelijk dinsdag perspectief voor de zomer”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hoopt dinsdag bij het Overlegcomité meer perspectief te bieden voor de zomer. Dat zei ze bij RTL.

Verlinden is optimistisch over de toekomstige versoepeling van coronamaatregelen, nu alle indicatoren al enkele dagen de goede richting uitgaan. “Zaterdag treedt het buitenplan in werking. Dan zijn er weer meer evenementen mogelijk: dat geeft perspectief aan mensen, vooral aan jongeren. En volgende week (dinsdag vindt een nieuw Overlegcomité plaats, red.) zullen we beslissingen nemen over hoe de komende weken eruit zullen zien. Hopelijk kunnen we dan perspectieven geven voor de zomer”, klonk het. Al tempert Verlinden wel de verwachtingen. “Het is misschien wat te vroeg om al precieze beslissingen te nemen over exacte data, bijvoorbeeld voor de heropening van de horeca binnen. Maar we moeten gezien de dalende cijfers wel een perspectief bieden.”

Over de bubbels bijvoorbeeld? Daar mogen vanaf 8 mei weer twee mensen in, in plaats van één. Mag het gezien de positieve trends sneller meer zijn? “Dat is iets dat op tafel zal komen”, aldus Verlinden. “Maar we weten dat het virus zich binnenshuis sneller verspreidt dan buiten. Dat moeten we ook overwegen. Maar het is duidelijk dat iedereen elkaar weer wil ontmoeten en een feestje bouwen.”