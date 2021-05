Hilariteit over houten aspergebeeld in Duitse stad: “Ik zie er toch echt iets anders in”

In het Duitse stadje Torgau zorgt een houten asperge voor flink wat opschudding. Veel mensen zien in de ’asperge’ namelijk heel wat anders dan de kostbare groente.

Het twee meter hoge beeld staat op het marktplein van Torgau. De maker van het beeld, houtkunstenaar en Youtuber Marcus Schol zegt over zijn creatie: “Ik wilde een duidelijk statement maken tegen corona en de mensen van Torgau aanmoedigen.”

Schol hoopt dat mensen in Torgau nog even volhouden en koos daarom voor een asperge: „Laat je niet zakken, blijf standvastig, we kunnen het”, zegt hij tegen plaatselijke krant Torgauer Zeitung.