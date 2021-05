Antwerpse en Brusselse ziekenhuizen starten centrum voor zeldzame kinderchirurgie

Drie ziekenhuizen uit Antwerpen en Brussel richten samen een van de grootste centra voor kinderheelkunde in België op. Binnen het centrum ‘Saffier’ zullen zes kinderchirurgen gespecialiseerd in zeldzame aandoeningen jaarlijks ruim 1.800 ingrepen uitvoeren.

Saffier is een initiatief van ziekenhuisgroepen ZNA en GZA in Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Brussel. De ziekenhuizen gaan intensief samenwerken rond kinderchirurgie: de specialisatie voor zeldzame aandoeningen bij pasgeboren kinderen tot en met zestienjarigen. Voorbeelden zijn kinderen die geboren worden met een onderbreking of misvorming van de slokdarm, een open buik, een onderbreking van de darm, een afwijkende bezenuwing ervan of borelingen die geen anus hebben.

Het nieuwe netwerk telt zes ervaren kinderchirurgen. Ze vormen samen meteen een van de grootste Belgische centra voor heelkunde bij zeldzame kinderziekten, want in totaal telt ons land zo’n dertig kinderchirurgen over twaalf centra.

“Kind is geen minivolwassene”

Kinderchirurgie is een vak apart, zegt dokter Paul Leyman van GZA en ZNA. “Een kind is geen minivolwassene: het heeft een heel andere lichaamsbouw en veel minder bloed. Een pasgeborene heeft bijvoorbeeld 23 centiliter bloed, de inhoud van een flesje frisdrank. Daarom is een bloedloze operatietechniek met zo weinig mogelijk weefseltrauma heel belangrijk.”

Er wordt geen fysiek nieuw centrum opgericht. Maar de zes chirurgen zullen op de drie bestaande sites kunnen opereren met meestal dezelfde behandelmanieren. Bovendien zal er het hele jaar door dag en nacht minstens één kinderchirurg beschikbaar zijn.

Professor Toon De Backer van UZ Brussel legt uit waarom er voor de naam ‘Saffier’ werd gekozen. “Dat is een uiterst waardevolle en zeldzame edelsteen. Deze twee eigenschappen combineren we in onze werking: eerst en vooral zijn kinderen voor veel mensen het dierbaarste dat ze hebben. Wij willen ervoor zorgen dat ze hun kind kunnen blijven koesteren als een saffier. Dat doen we door gespecialiseerde kennis en kunde aan te bieden over zeldzame aandoeningen. Door samen te werken, willen we beter zijn in zeldzame kinderchirurgie.”