“Normandië is klaar voor oorlog”: Britse én Franse oorlogsschepen stomen naar Jersey nu rel over visserij uit de hand dreigt te lopen

Een rel over visserijrechten rond het Britse Kanaaleiland Jersey tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk dreigt uit de hand te lopen. De Britten hebben donderdagochtend twee oorlogsschepen naar het eiland gestuurd, de Fransen reageerden daarop door zelf een oorlogsbodem naar het gebied te sturen. Een ambtenaar van het Franse departement Normandië én de Britse tabloids lieten zelfs al weten “klaar te zijn voor oorlog”.

De detachering van de oorlogsschepen is het laatste incident in een potje dat al sinds het begin van de week staat te koken. Toen bleek dat de lokale overheid op Jersey – amper 22 kilometer voor de Franse kust – amper 41 Franse vissers vergunningen had toegekend (op 344 die toelating gevraagd hadden), met daarin bovendien de voorwaarde dat ze moesten bewijzen dat ze in het verleden ook al in het gebied hadden gevist, dat ze korter actief zouden kunnen zijn in het gebied, en dat ze minder soorten uit het water zouden mogen halen.

Maar die voorwaarden liggen volgens de Fransen niet in lijn met de regels die werden afgesproken in het Brexit-akkoord, bij het vertrek van de Britten uit de EU. Visserijrechten waren een belangrijk (symbolisch) onderdeel van die onderhandelingen.

Oorlogsschepen stomen op

De Franse minister van Visserij, Annick Girardin, had daarop dan ook erg boos gereageerd. Een naar eigen zeggen “gedegouteerde” Girardin dreigde meteen met “vergeldingsmaatregelen”, en diende ook een klacht in bij de Europese Commissie (die haar gelijk gaf). Dinsdag dreigde Frankrijk de stroomvoorziening van het eiland uit te schakelen.

Donderdag liep het spierballengerol helemaal uit de hand, nadat de Britten twee oorlogsschepen naar Jersey stuurden. Volgens de Britse regering om er “de situatie te monitoren” in de aanloop naar een geplande demonstratie op zee door Franse vissers (en om een potentiële blokkade te verijdelen), volgens de Fransen regelrechte intimidatie. Die stuurden dan ook op hun beurt een oorlogsbodem naar het gebied “om er de veiligheid van iedereen te garanderen” – en dan met name van de vloot van 25 Franse vissersboten die zou protesteren in de haven van St. Helier, de belangrijkste haven van Jersey.

Protest

Finaal daagden een vijftigtal Franse vissersboten op, maar de soep werd niet zo heet gegeten als gevreesd. Er werd wat geroepen, er werd door de Fransen wat gemanoeuvreerd in de nabijheid van de Britse oorlogsschepen, en vanop het eiland schoot een inwoner van Jersey in een eeuwenoud militair kostuum met een musket richting de Fransen. Tot een nieuwe Honderdjarige Oorlog kwam het voorlopig nog niet. Verwacht wordt dat de Franse vissers in de vroege namiddag terugkeren naar hun havens.

(Lees verder onder de tweets)

This is the scene off Jersey this morning where a Royal Navy vessel is patrolling waters amid fishing row with France.https://t.co/TMXPe75z1k pic.twitter.com/D3911q9iq0 — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 6, 2021

“There is a desire by France not to intensify the war of words”



From St Helier correspondent Robert Hall tells #BBCBreakfast at least 80 French boats have joined the protest off Jersey over post-Brexit fishing rights.https://t.co/TMXPe75z1k pic.twitter.com/CF400xKKZo — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 6, 2021

A member of the Jersey Militia reenactment group was seen firing on the French boats with a musket from Elizabeth Castle this morning.



It's after the flotilla of French fishermen who blockaded Jersey's main harbour returned to open water.https://t.co/0nY4Kja6uw pic.twitter.com/rQQ4yPHvxd — ITV News Channel TV (@ITVChannelTV) May 6, 2021

Olie op het vuur

David Sellam, het hoofd van de maritieme autoriteit van de Franse districten Normandië en Bretagne, gooide nog wat olie op het vuur. “Jersey is overgenomen door een stel extremisten die de Franse visserij willen beperken en profiteren van de Brexit”, aldus Sellam. “Maar we zijn klaar voor oorlog. We kunnen Jersey op de knieën krijgen als dat nodig is.”

Maar ook de Britten klinken strijdvaardig. Niet alleen met de schreeuwerige titels op de voorpagina’s van de tabloids (ook de Daily Mail opende met “We zijn klaar voor oorlog”), maar ook schaduwminister voor Defensie John Healey zei dat de Franse dreigementen “compleet onredelijk zijn”, en dat de Britse marine “zal helpen om de inwoners van het eiland gerust te stellen en de Britse nationale belangen veilig te stellen.” Jersey is Brits kroongebied: dat betekent dat het zelfbeschikkingsrecht heeft op een groot aantal beleidsdomeinen, maar voor Defensie is het eiland afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk.

Ook de Britse premier Boris Johnson had woensdagavond trouwens al zijn “onbuigbare steun” aan Jersey beloofd, maar probeerde donderdagochtend de gemoederen toch wat te bedaren door op te roepen tot “de-escalatie en dialoog tussen Jersey en Frankrijk”. Ook de Franse overheid zou inmiddels in contact staan met de Britse regering, aldus een anonieme diplomaat.