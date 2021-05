Stijn Stijnen doet ware verhaal uit de doeken over provocatie aan Cristiano Ronaldo: “Door Teletekst ging de bal aan het rollen”

Stijn Stijnen was onlangs te gast bij Play Sports voor het programma ‘Mathematisch kan het nog’. Daarin komt de gewezen doelman van de Rode Duivels nog eens terug op zijn ‘akkefietje’ met Cristiano Ronaldo.

In 2007 trokken de Rode Duivels naar Portugal voor een wedstrijdje tegen de toenmalige superster van Manchester United. Stijnen had de woede van heel het Zuid-Europese land op zijn nek gehaald door te zeggen dat de Belgen Ronaldo “na twee minuten van het veld moesten trappen”.

Althans, dat is wat de wereld rondging na een persmoment met Stijnen na een wedstrijd met Club Brugge. Alleen, de Limburger had die woorden helemaal nooit gezegd. Dat vertelt hij bij Play Sports. “Door Teletekst ging de bal aan het rollen”, zegt Stijnen op een bepaald moment.

De kracht van Teletekst, anno 2008. ?????????? pic.twitter.com/FolIzSWV8G — Play Sports (@playsports) May 6, 2021

Portugal won de interland overigens met 4-0, dankzij twee doelpunten van Ronaldo.

“Ik besliste pas zaterdag om Stijn Stijnen op te stellen”, zei bondscoach René Vandereycken destijds. “Na wat er de voorbije dagen allemaal gebeurde, kan ik aannemen dat er mensen van de bond adviseerden om Stijn aan de kant te laten. Voor de bond was het moeilijk inschatten hoe de sfeer in de groep was. Daarom liet ik Stijnen spelen. Hij deed het overigens niet slecht.”

“Ik was me van geen kwaad bewust’, reageerde Stijnen in 2007 op de hele heisa. “Het werd op een bepaald moment schandalig, maar ik ben nooit onder de indruk geweest. Ik lag er niet echt wakker van. Nooit speelde ik met het idee om niet te spelen. De bondscoach zag dat ik er klaar voor was. Of ik geschrokken was van de reacties bij aankomst in Portugal? Neen, want het is daar een vurig land. En het is hun goed recht om emotioneel te reageren. Het gefluit heeft me ook nauwelijks uit concentratie gebracht.”