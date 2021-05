Nummer twee van Oegandese rebellenleider Joseph Kony krijgt 25 jaar cel van Internationaal Strafhof

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft de Oegandese rebellenleider Dominic Ongwen veroordeeld tot 25 jaar cel. Hij werd zelf als 14-jarige als kindsoldaat gerekruteerd en groeide uit tot de nummer twee van het wrede Lord Resistance Army van Joseph Kony.

De intussen 45-jarige Ongwen werd in februari schuldig geacht aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij stond terecht voor onder meer moord, verkrachting en foltering in het noorden van Oeganda en in buurlanden, van 2002 tot 2004. Er waren in totaal 70 aanklachten tegen Ongwen. In 61 gevallen werd hij ook schuldig verklaard. Hij riskeerde levenslang. Ongwen had bij de start van het proces, in december 2016, onschuldig gepleit. Hij is nadien ook alle beschuldigingen blijven ontkennen.

LRA-leider Joseph Kony is intussen nog altijd op de vlucht. De korte documentaire Kony 2012 bracht bijna tien jaar geleden een internationale campagne op gang om Kony op te sporen, maar die inspanningen waren tevergeefs.

Door de LRA-terreur in Noord-Oeganda kwamen tienduizenden burgers om het leven, werden 60.000 kinderen ontvoerd om te dienen als kindsoldaat of seksslavin en moesten honderdduizenden op de vlucht slaan. Ongwen werd op 14-jarige zelf ontvoerd door het LRA en gerekruteerd als kindsoldaat, maar wist op te klimmen binnen de rebellenbeweging. Hij is daarmee de eerste voormalige kindsoldaat die zich voor het Strafhof moest komen verantwoorden.