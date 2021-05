Minister van Innovatie Hilde Crevits wil bedrijven beter wapenen tegen cybercriminelen

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits wil bedrijven helpen om zich beter te wapenen tegen cybercriminelen. Dat heeft de CD&V-minister in het Vlaams Parlement aangekondigd.

“De grote aanval op Belnet van dinsdag waarop onder meer de Vlaamse kennisinstellingen zijn aangesloten, onderstreept dat het gevaarlijk is in cyberspace”, zegt minister Crevits. De CD&V-minister wil extra acties ondernemen om bedrijven te helpen in hun strijd tegen cybercriminelen.

Zo loopt er bijvoorbeeld overleg om via de media (Kanaal Z) een bijkomende actie op te zetten om zoveel mogelijk Vlaamse bedrijven te bereiken rond cyberveiligheid. Met het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen wordt een eventuele versterking van de inzet van de kmo-portefeuille voor het thema cyberveiligheid bekeken. Er wordt gedacht aan een verhoging van het steunpercentage voor advies en opleidingen inzake cyberveiligheid.

“De nieuwste digitale technieken en technologieën zorgen voor nieuwe bedreigingen. Cyberaanvallen zijn dan ook geen ver-van-ons-bedshows. Vanuit het Vlaams beleid is cybersecurity een topprioriteit, zegt minister Crevits. Jaarlijks trekt de regering 20 miljoen euro uit om bedrijven te sensibiliseren en toponderzoek te steunen. “Denk maar aan de onderzoeksgroep van KU Leuven die onlangs de beveiliging van de Tesla Model X kon hacken. Het is belangrijk dat onze bedrijven aan de slag gaan en investeren in cyberveiligheid”, aldus Crevits.