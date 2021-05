Een kaakslag voor kleine clubs en “elitair”: Italiaanse beker voortaan enkel met ploegen uit eerste en tweede klasse

De Italiaanse voetbalbond heeft een plan voorgesteld om de Coppa Italia grondig te hervormen. Tot woede van de kleinere clubs in het Zuid-Europese land.

Vanaf volgend seizoen zouden enkel nog maar clubs uit de Serie A en Serie B mogen deelnemen aan de Italiaanse beker, eerste en tweede klassers dus. Dat meldt Calcio e Finanza na een ontmoeting tussen de grote spelers in het Italiaanse voetbal.

De beker zou deze zomer op 15 augustus van start gaan. Twaalf Serie A-clubs zouden de overlevende Italiaanse tweedeklassers vervoegen, waarna de grootste acht eersteklassers er in de achtste finales zouden bijkomen. Zoals dat nu reeds het geval is. Voortaan zou er dus echter geen plek meer zijn voor clubs uit de Serie C en Serie D.

“Elitair”

“De beslissing van de Serie A om kleinere teams uit te sluiten van de Coppa Italia is niet alleen in strijd met alle richtlijnen, het is ook de uitdrukking van een elitair concept van voetbal”, klinkt het bij de kleine clubs uit de mond van Lega Pro-voorzitter Francesco Ghirelli. “Maandag houden we een spoedvergadering, waarop we alle initiatieven zullen nemen om te protesteren tegen de schending van de rechten van onze clubs en om de voetbalcultuur te beschermen.”

Serie B-club Venezia steunde de kleine clubs met een veelzeggende tweet. Op 19 mei spelen Juventus en Atalanta de finale van de Coppa Italia van dit seizoen.