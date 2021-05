Mexico zucht onder aanhoudende droogte: verzonken kerk duikt weer op

De aanhoudende droogte in de regio Guanajuato in Mexico heeft in ieder geval voor één nieuwe toeristische attractie gezorgd: een kerk. De tempel van de Virgen de los Dolores werd ergens midden 19de eeuw gebouwd, maar in 1979 prijs gegeven aan het water, toen een enorme dam werd gebouwd.

Het daarbij ontstane stuwmeer overspoelde het plaatsje El Zangarro en de kerk die daar was gebouwd. De Purisima-dam moest ervoor zorgen dat andere delen van het gebied niet onder water zouden lopen. Zes jaar eerder had een andere dam voor grote problemen gezorgd in het gebied, schrijft de Mexicaanse website Milenio.

Veertig jaar lang was de tempel van de Virgen de los Dolores niet meer dan een herinnering op de bodem van een stuwmeer, maar aanhoudende droogte deed het waterpeil gestaag dalen en uiteindelijk kwam het topje van de kerk weer boven de waterspiegel uit. Inmiddels staat het katholieke complex zelf goeddeels droog, maar belangstellenden kunnen het alleen per boot bereiken.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE