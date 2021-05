Belgische vrouw (24) vermoord in Pakistan na ruzie over huwelijksaanzoek

Een Belgische vrouw is in Pakistan vermoord na ruzie over een huwelijksaanzoek. Dat bevestigt een woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken. De lokale politie in Lahore is op zoek naar vier verdachten, onder wie ook de twee mannen die de vrouw tot een huwelijk wilden dwingen.

Mayra Zulfiquar (24) beschikte over de Belgische nationaliteit, maar woonde tot voor kort in Londen, waar ze rechten studeerde. Toen een stage voor haar opleiding twee maanden geleden tijdelijk opgeschort werd door de coronapandemie, zou ze (al dan niet tijdelijk) naar Pakistan teruggekeerd zijn. Daar raakte Zulfiquar naar verluidt betrokken in een ruzie tussen twee mannen die allebei met haar wilden trouwen, die door een dergelijk huwelijk vermoedelijk aasden op de Belgische nationaliteit. Toen ze op geen van beide huwelijksaanzoeken wilde ingaan, zouden de mannen haar bedreigd hebben.

Maandagochtend zouden vier mannen – onder wie ook de twee huwelijkskandidaten – het appartement in de stad Lahore waar de vrouw verbleef binnengedrongen zijn, en haar neergeschoten hebben. De vrouw zou doodgebloed zijn na schoten in haar arm en nek.

De lokale politie is een onderzoek gestart. De ouders van Zulfiquar worden later deze week verwacht in Lahore vanuit woonplaats Londen.