Brandweer redt vastzittend paard met graafmachine uit gracht

Ranst - In een smalle gracht is woensdagochtend een paard vastgeraakt nadat ze moest uitwijken voor een voorbijrijdende wagen. De brandweer kwam ter plaatse en heeft de merrie met behulp van een graafmachine uit de gracht kunnen trekken. Intussen staat het paard weer veilig in de wei.

Brandweer Zone Rand kreeg om 9.20 uur een oproep van een paard dat vastzat in een smalle gracht op de Hallebaan in Ranst. “De eigenaar was met haar paard Robin, een merrie van 27 jaar, een tochtje gaan maken”, zegt brandweerkapitein Dirk Van Nuffel. “Toen ze terug aan de wei kwamen, moesten ze uitwijken voor een voorbijrijdende wagen en is het paard in de gracht gegleden.”

Het paard raakte zelf niet meer uit de gracht. De eigenaar heeft in paniek de hulpdiensten verwittigd. Toen de brandweer aankwam, lag Robin op haar rug in de gracht. “We hebben meteen een dierenarts erbij gehaald om het paard mee uit de gracht te begeleiden”, aldus Van Nuffel.

Met een graafmachine van een van de buren hebben ze een stuk van de oever kunnen weggraven tot een zachte helling, waardoor het paard op haar kwam te liggen. “Zo hebben we haar met touwen en mankracht uit de gracht kunnen trekken.” Uiteindelijk is de merrie zelfstandig terug rechtgestaan en is ze ongedeerd.

De hele bevrijding heeft een tweetal uur geduurd. Nu staat Robin weer veilig in de wei.

Foto: bfm

Foto: bfm