Opnieuw dodelijk geval van geweld tegen vrouwen in Oostenrijk: twee vrouwen vermoord door ex-partner

In het noorden van Oostenrijk zijn donderdag twee vrouwen doodgeschoten. De ex-partner van een van de vrouwen is de hoofdverdachte. Het is de elfde keer dat geweld tegen vrouwen, gepleegd door een partner of ex-partner, dodelijk is afgelopen dit jaar. De recente moorden hebben het debat over slachtofferbescherming in Oostenrijk aangewakkerd.

Een week na de gewelddadige dood van een 35-jarige vrouw in Wenen zijn er in Oostenrijk nog twee vrouwen doodgeschoten. Een 51-jarige man zou zijn ex-vriendin en haar moeder hebben vermoord. De vrouwen, 50 en 76 jaar oud, stierven nadat ze werden neergeschoten, meldde de politie donderdag. De ex-vriend, die twee vuurwapens bij zich had, gaf zich uren later over aan de politie.

Het aantal vrouwen dat dit jaar in Oostenrijk vermoord is door een partner of ex-partner komt zo op elf te staan. Kanselier Sebastian Kurz uitte zijn bezorgdheid op Twitter: “Elke vrouw moet veilig kunnen leven in Oostenrijk. Geweld tegen vrouwen hoort niet thuis in onze samenleving.” De vereniging van Oostenrijkse onafhankelijke vrouwenopvangcentra pleit voor meer persoonlijke bescherming voor vrouwen in risicosituaties. Onlangs eisten vrouwenorganisaties 228 miljoen euro voor slachtofferbescherming.