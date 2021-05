Engelse bond zorgt voor krankzinnig programma voor Manchester United: vier duels in amper één week tijd

De competitiewedstrijd tussen Manchester United en Liverpool wordt donderdag 13 mei ingehaald, Dat heeft de Engelse voetbalbond besloten. Het duel kon zondag niet doorgaan omdat boze supporters Old Trafford waren binnengedrongen.

Meer dan duizend fans protesteerden toen tegen de familie Glazer. Enkele honderden supporters drongen Old Trafford binnen. Vlakbij het stadion werden flessen en hekken naar de politie gegooid. Zes agenten raakten gewond. Uiteindelijk moest de topper tegen Liverpool afgelast worden. Er heerst al langer onvrede onder de supporters van de Red Devils. Die is nog toegenomen sinds de club zich recent aansloot bij de intussen ten grave gedragen Super League.

“We moeten luisteren naar de supporters”, zei trainer Ole Gunnar Solskjaer. “Dat is het recht van iedereen. Maar het moet op een beschaafde, vreedzame manier gebeuren. Wanneer je inbreekt en agenten verwond raken, dan is dat een brug te ver. Wanneer het zo uit de hand loopt, dan is het een zaak voor de politie. Dan gaat het niet meer om het uiten van je mening.”

Foto: REUTERS

Maar door de actie van de Man United-supporters moeten de troepen van de Noorse coach wel vier wedstrijden in één week afhaspelen later deze maand:

6 mei: AS Roma - Man United

9 mei: Aston Villa - Man United

11 mei: Man United - Leicester City

13 mei: Man United - Liverpool

Het ‘geluk’ van de club is dat Roma al serieus uit de hoek moet komen in de Europa League om de 6-2 uit de heenwedstrijd van de halve finales goed te maken. En in de Premier League staat Man United vrij comfortabel op de tweede plaats met 67 punten. Dat zijn er zes meer dan nummer vier Chelsea, dat bovendien een wedstrijd meer speelde.