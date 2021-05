Uitschakeling komt hard aan bij Real Madrid, ex-technisch directeur Mijatovic ziet “einde van een cyclus”

De nochtans terechte uitschakeling van Real Madrid van woensdagavond tegen Chelsea in de halve finales van de Champions League doet heel wat stof opwaaien in Spanje. Heel wat spelers, Eden Hazard op kop, worden in de Madrileense pers onder vuur genomen en ook de toekomst van coach Zinédine Zidane in La Casa Blanca lijkt met de dag onzekerder te worden.

Real bouwde de voorbije jaren na het vertrek van Cristiano Ronaldo voort op het sterrenensemble Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro en Sergio Ramos, dat de club onder leiding van ZZ tussen 2016 en 2018 drie seizoenen op rij eindwinst op het kampioenenbal schonk. Op Casemiro na zijn dat intussen allemaal stevige dertigers geworden en de verwachting is dat de grove borstel doorheen de selectie gehaald zal worden.

“Van een catastrofe kan je moeilijk spreken, als je bij de laatste vier zit in de Champions League”, predikt voormalig technisch directeur en ex-speler Pedrag Mijatovic toch wat rust in een interview bij radiozender Cadena Ser. “Het is al moeilijk genoeg om in de halve finales te geraken. Daarentegen kunnen we nu wel spreken over het einde van een cyclus. Daarnaast hebben de transfers de voorbije jaren niet gebracht wat ze ervan verwacht hadden”, deelde de winnaar van de Champions League in 1998 toch ook een sneer uit naar Hazard, die bijna twee jaar geleden voor een recordbedrag werd overgenomen van Chelsea.

Door aanhoudend blessureleed kon de Rode Duivel de torenhoge verwachtingen niet inlossen. Woensdagavond kwam hij in het oog van de storm terecht toen hij na de nederlaag en uitschakeling voor de camera’s met wat voormalig Chelsea-ploegmaats ging dollen.

Foto: AFP

Zidane was destijds de grote bezieler voor de komst van Hazard naar de Spaanse hoofdstad. De wederzijdse liefde is groot. De Franse ex-wereldkampioen wordt nu zelf onder vuur genomen vanwege verkeerd uitgedraaide keuzes tegen Chelsea: de basisplaatsen voor Sergio Ramos en Hazard, beiden out geweest, en de tactische keuze om met drie centraal achterin te spelen, waardoor linkerwinger Vinicius plots als rechterwingback uitgespeeld werd, mede ook om Hazard ruimte te geven voor een rol als schaduwspits, in steun van Benzema. “Zidane heeft zeker enkele vergissingen begaan”, vindt ook Mijatovic. “Deze uitschakeling zal hem zeker aangerekend worden. Ook vorig seizoen liep niet alles zoals het moest, maar toen maakte de titel nog veel goed.”

Aan opstappen denkt Zizou voorlopig niet. Zijn contract in Bernabeu loopt nog tot de zomer van 2022. “Daar zit ik niet mee in mijn hoofd”, bekende hij woensdagavond tijdens de persconferentie. “De focus gaat nu naar La Liga, waar er nog vier wedstrijden te spelen zijn en waar we nog meedoen voor de titel.”