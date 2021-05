Clement had gesprek met Noa Lang over toekomst bij Club Brugge: “Hij beslist pas na het seizoen”

Brugge - Club Brugge kan het kampioenschap vrijdag in een definitieve plooi leggen, al wil Philippe Clement traditioneel nog geen straffe uitspraken doen. Opvallender was dat de Brugse coach aangaf dat hij al een gesprek had met Noa Lang over zijn toekomst. Die ligt volgend seizoen misschien nog in Brugge, al moet een beslissing de komende weken nog niet verwacht worden. “Noa gaat pas na het seizoen nadenken over zijn toekomst. Ik vind dat een volwassen houding”, aldus Clement.

In maart tekende Lang nog een verbeterd contract tot 2024 in Brugge. Afgelopen dagen werd echter publiek dat Leeds United Lang op het verlanglijstje heeft staan, al klinkt bij Brugse bronnen dat er nog geen officieel bod, laat staan onderhandelingen zijn.

Het onderwerp kwam aan bod tijdens persconferentie van Philippe Clement in aanloop van de verplaatsing naar Genk vrijdagavond. Hij gaf toe dat hij met zijn Nederlandse goudklomp al sprak over de toekomst. “Niet zo lang geleden heb ik met hem gebabbeld. Toen heb ik hem één ding gezegd: denk pas na het seizoen over je toekomst. En hij heeft mij bevestigd dat dat ook zijn plan is”, aldus Clement.

“Noa zegt zelf dat het de eerste keer is in zijn carrière dat hij zo veel wedstrijden op één seizoen speelt, en dat kort na elkaar. Daarom heeft hij al z’n energie nu op het veld nodig. Eerst kampioen spelen met Club, daarna nadenken: ik vind dat een heel volwassen houden voor zo’n jonge kerel”, aldus Clement.

Onuachu aandachtspunt

En dat kampioenschap kan vrijdag trouwens in een definitieve plooi liggen. Als er gewonnen wordt op Genk, heeft Club nog maar één zege nodig in de resterende vier wedstrijden. Bij een gelijkspel tussen Anderlecht en Antwerp volstaat vier op zes. “Wij moeten niet bezig zijn met wat andere ploegen doen, we gaan er gewoon alles aan doen om zélf te winnen”, hield Clement de boot af. “Het wordt een erg mooie wedstrijd: we zijn de twee ploegen die veruit het meest gescoord hebben.”

Bij Club zullen ze vooraf wel eens extra naar Onuachu gewezen hebben, want de Nigeriaan scoorde dit seizoen al dertig competitiegoals voor de Limburgers. “Pas op: het gevaar komt van heel de ploeg bij Genk. Maar Onuachu is inderdaad een extra aandachtspunt”, gaf Clement aan. “Of er spelers zijn van hen die ik zelf graag in mijn ploeg wil? Dat is een vraag voor na het seizoen (lacht).”

Té goed willen doen

Na de match tegen Anderlecht kwam er wat kritiek op Clement en Club. Zo werd zijn keuze voor Kossounou op de positie van Rits op de korrel genomen, net als de slappe start van zijn ploeg. Afgelopen week toonde Club zelf hoe Vormer tekeer ging tijdens de rust. “Ik vind dat er te zwaar gefocust werd op het negatieve”, haalde Clement de schouders op.

“Een coach heeft alleen maar gelijk als er gewonnen wordt. En als dat niet gebeurt, worden er andere dingen bij gehaald. Ik vergelijk het graag met Man City tegen PSG: eerst vonden analisten het raar dat De Bruyne als valse negen werd uitgespeeld, een week later is dat plots de reden waarom City de finale speelt (grijnst). Het is gemakkelijk om achteraf te spreken. Kossounou werd ook in de steek gelaten door andere jongens. Toen we bijgestuurd hebben, ging het trouwens al beter.”

En die slappe start? Overconcentratie, legt Clement uit. “Mijn jongens wilden het té goed doen. En als ze voelden dat ze niet over Anderlecht liepen, gingen ze plots gecrispeerd spelen. Het was meer met het hart dan met het hoofd. Tegen Genk moeten we meer overzicht en kwaliteit brengen. Dat is de opdracht voor mijn jongens.”