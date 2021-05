Extra gemeenteraad in Sint-Truiden naar aanleiding vaccinatie Veerle Heeren: “In alle openheid duiding geven”

Sint-Truiden - De meerderheidspartijen organiseren komende maandag een extra gemeenteraad in Sint-Truiden. De burgemeester wil er naar eigen zeggen “in alle openheid duiding geven bij het verloop van de vaccinaties in de stad.”

Veerle Heeren ligt al een tijdje onder vuur. Ze werd in maart al gevaccineerd, weigerde dat eerst te bevestigen en moest dat later dan toch toegeven. Ook in haar omgeving zouden al minstens tien mensen vroeger gevaccineerd zijn dan gewoonlijk.

Om een en ander op te helderen, komt er nu een extra gemeenteraad. “De jongste dagen zijn er heel wat vragen gesteld over het vaccinatiebeleid in Sint-Truiden. Naar aanleiding hiervan roepen de meerderheidsfracties maandag aanstaande de gemeenteraad samen”, klinkt het in een persmededeling. “Sint-Truiden is hard getroffen door het coronavirus”, zegt Heeren in de mededeling. “Het voorbije jaar hebben we als Stad – vaak in moeilijke en onverwachte omstandigheden – keihard gewerkt om die crisis te bestrijden. De vaccinatiestrategie is het sluitstuk hiervan. Tijdens de gemeenteraad zal ik in alle openheid duiding geven over de manier waarop wij deze vaccinatiestrategie uitgerold hebben en vervolgens ingaan op alle vragen. Zo krijgen de leden van de gemeenteraad en de inwoners een correct beeld van de feiten.”