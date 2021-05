Verdachte van moord op Sofie Muylle krijgt 3 maanden met uitstel voor drugsbezit in cel

Brugge - De verdachte van de moord op Sofie Muylle is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf met uitstel voor drugsbezit in de gevangenis van Brugge. In de cel van Alexandru Caliniuc (27) werd 3,39 gram cannabis aangetroffen, maar de Roemeen beweerde dat de drugs van zijn celgenoot waren.

Het levenloze lichaam van Sofie Muylle werd op zondag 22 januari 2017 aangetroffen op het strand van Knokke. Alexandru Caliniuc werd pas vijf maanden later in zijn thuisland Roemenië opgepakt op verdenking van moord. Op camerabeelden was immers te zien hoe de man met de opvallende blauwe jas urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. Zijn DNA werd ook aangetroffen op het slachtoffer. De verdachte blijft wel ontkennen dat er sprake was van moord.

Sinds zijn overlevering verblijft Caliniuc in de gevangenis van Brugge. Op 26 februari 2020 werd tijdens een controle van zijn cel 3,39 gram cannabis ontdekt. Bij een tuchtzitting in de gevangenis zou de beklaagde de feiten bekend hebben. Het openbaar ministerie vorderde in die omstandigheden drie maanden effectieve gevangenisstraf.

De verdediging pleitte dat de tuchtzitting geen enkele waarde heeft. Caliniuc begrijpt immers geen Nederlands of Engels en heeft naar eigen zeggen dus gewoon niet begrepen wat er gebeurde. Zijn advocaat Pieter Filipowicz hamerde vooral op het feit dat Caliniuc nooit iets met drugs te maken had. “Hij heeft altijd gezegd dat die drugs van een celgenoot waren.” Daarom vroeg de verdediging de vrijspraak.

Engels en Frans

De rechter stelde vast dat Caliniuc volgens enkele cipiers wel degelijk Engels en Frans begreep. In die omstandigheden zag de rechter geen reden om te twijfelen aan de bekentenissen tijdens de tuchtzitting. In het vonnis werd wel rekening gehouden met het blanco strafblad van de beklaagde. De Roemeen werd uiteindelijk veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel en 8.000 euro boete, waarvan 400 euro effectief.

Alexandru Caliniuc moet zich vanaf 17 mei voor het West-Vlaamse hof van assisen verantwoorden voor moord en verkrachting met foltering. Voor moord riskeert de beschuldigde levenslange opsluiting. Bij een eventuele vrijspraak voor moord zou hem voor verkrachting met foltering nog steeds tot 30 jaar opsluiting kunnen opgelegd worden.

