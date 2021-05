PODCAST. Liesbeth Van Impe over coronapas, Theo Francken en Veerle Heeren: “Zelden zo’n dramatisch interview gezien”

“Het interview met Veerle Heeren is het meest dramatische dat ik in lange tijd op tv gezien heb”, zegt Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, over de mea culpa van de burgemeester van Sint-Truiden. In deze nieuwe podcast hebben we het naast de geloofwaardigheid van de politiek ook over het coronapaspoort en de problemen om dat in de praktijk te brengen – “Ga je nu tegen de cafébazen zeggen: vorige keer was je de boekhouder, deze keer ben je de agent? Zonder groen scherm geen pintje?” en over de tik op de vingers die Theo Francken kreeg na zijn controversiële uitspraak.