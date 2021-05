Huiszoekingen in fraudeonderzoek naar Sihame El Kaouakibi

In het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude door Sihame El Kaouakibi zijn donderdag verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Dat bevestigt het parket. Speurders gingen op zoek naar boekhoudkundige stukken.

De huiszoekingen vonden donderdagochtend plaats op verschillende adressen die gelinkt zijn aan Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD). De speurders van de Centrale Dienst voor Bestrijding van de Corruptie (CDBC) en de Computer Crime Unit van de federale politie doorzochten verschillende panden op zoek naar boekhoudkundige stukken, zo bevestigt het parket in Antwerpen. Niemand werd gearresteerd.

Omdat El Kaouakibi parlementslid is, moest de voorzitter van het hof van beroep toestemming geven voor de huiszoekingen. “De voorzitter van het Vlaams Parlement (Liesbeth Homans, N-VA, nvdr.) was bij de huiszoekingen aanwezig”, zegt het parket.

De afgelopen maanden was al een groot deel van de boekhouding van Let’s Go Urban en de vennootschappen van El Kaouakibi in beslag genomen. Met de actie van vandaag wilde de onderzoeksrechter in Antwerpen een zo volledig mogelijk beeld van de boekhouding kunnen vormen. Er werd door de onderzoeksrechter ondertussen ook een onafhankelijke bedrijfsrevisor aangesteld om die boekhouding te onderzoeken.

