Ed Sheeran wordt shirtsponsor van Engelse derdeklasser Ipswich Town

Ed Sheeran wordt volgend seizoen shirtsponsor van Ipswich Town. Dat maakte de Engelse derdeklasser donderdag bekend. De shirts zullen het logo “+ - = % x Tour” dragen. “De betekenis daarvan zal later duidelijk worden”, zegt de 30-jarige muzikant. “+”, “x” en “%” zijn de titels van de eerste drie albums van de viervoudige Grammy-winnaar.

Sheeran groeide op in Suffolk en hoopt dat zijn favoriete team iets van de grandeur van weleer terugvindt. Ipswich veroverde in 1962 de Engelse landstitel en werd twee keer vicekampioen (1981 en 1982). Ook de FA Cup (1978) en de UEFA Cup (1981) staan in de prijzenkast. In 2002 degradeerde Ipswich uit de Premier League, in 2019 zakte de club van het Championship naar de League One. Daarin is Ipswich op één speeldag van het einde momenteel negende.

“De club is erg belangrijk voor de lokale bevolking en ik wil op deze manier mijn steentje bijdragen”, zegt Sheeran. “Ik heb altijd genoten van de wedstrijden aan Portman Road en kijk ernaar uit om er snel terug te keren, zodra er weer supporters in het stadion mogen. Nu de club nieuwe eigenaars heeft, beloven het spannende tijden te worden. Hopelijk kunnen we nu stoppen met aanmodderen.” Ipswicht Town werd onlangs overgenomen door een Amerikaans consortium. (belga)