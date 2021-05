Terminaal zieke papa schrijft brieven aan dochtertje dat hij nooit zal ontmoeten: “Zo hard gevochten om je nog te kunnen zien”

Een Australiër die tegen kanker vocht terwijl zijn vrouw zwanger was, heeft een reeks brieven geschreven aan zijn dochtertje. “Ik heb zo hard gevochten om je toch nog te kunnen ontmoeten”, schrijft hij. Zijn ontroerende verhaal gaat nu de wereld rond.

Scott Ferguson, een man uit Sydney, stierf op 31 maart aan de gevolgen van hersenkanker. Zijn vrouw Jaymie beviel van hun kindje Isla op 27 april. Voor al zijn vrienden en familie had Ferguson brieven en video-opnames gemaakt, maar voor zijn dochtertje heeft hij een volledig boek bij elkaar geschreven. 7News kon enkele van die brieven inkijken. “Groei op met een droom”, schrijft de man aan zijn dochtertje. “Volg je dromen, je hoeft niet te leven zoals alle anderen. Je mama en papa zullen altijd trots op je zijn, wat je ook doet. Zolang je elke dag één keer glimlacht, zal alles oké zijn.”

Ferguson geeft ook wat advies voor het latere leven van zijn dochter: “Wanneer je trouwt, weet dan dat ik zal meekijken en met je naar het altaar meewandel.”

Ferguson keeg de diagnose hersenkanker al in 2018. Hij stortte in een shopping center in. Dokters zeiden toen dat hij hooguit nog enkele jaren te leven had. Daarop trouwde het koppel in 2019, en maakten werk van ivf om toch nog een kindje te kunnen krijgen. Toen Jaymie zwanger werd, was Ferguson uitzinnig, maar het ging ook langzaamaan slechter met hem. Zo verloor hij het gevoel in de linkerzijde van zijn lichaam. Uiteindelijk kon hij de geboorte niet meer meemaken. “Hij zou zo’n goeie papa geweest zijn”, zegt Jaymie. “Het is zo oneerlijk dat ik al die leuke momenten met ons dochtertje mag meemaken, en hij niet.”