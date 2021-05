Dit zijn de meest voorkomende phishingmails waarmee criminelen je bankgegevens proberen te stelen

Safeonweb, de website van het Centrum van Cybersecurity van de overheid, heeft dit jaar al ruim 200.000 verdachte url’s laten blokkeren. Meestal na meldingen van pogingen tot phishing. Van valse itsme-berichten tot creditnota’s van De Watergroep: dit zijn momenteel de meeste voorkomende berichten waarmee oplichters proberen om je bankgegevens te stelen en je rekening te plunderen.

Criminelen liggen meer dan ooit op de loer om nietsvermoedende internetgebruikers te pluimen. En ze zijn daar vaak erg creatief in, zo blijkt. Met goed nagemaakte logo’s. Inspelend op de actualiteit. Maar ook met teksten die echt zouden kunnen zijn. Want de tijd dat de boodschappen in een schabouwelijk Nederlands waren opgesteld, is voorbij.

Safeonweb heeft nu een top 5 opgesteld met de op dit moment meest voorkomende phishingberichten.

(Lees verder onder de foto)

Foto: Safeonweb

Itsme

Steeds meer Belgen werken met Itsme.be, de veiligste kluis om al uw identificatiegegevens in te bewaren. Die digitale kluis bevat uiteraard veel interessante informatie die criminelen maar al te graag zouden willen bemachtigen. Door een mail te sturen dat er onregelmatigheden zijn vastgesteld en dat je account om veiligheidsredenen tijdelijk beperkt werd, proberen ze je in de val te lokken. Weggooien die mail, is de boodschap. En zeker geen paswoorden geven.

“Wij sturen nooit mails of sms-berichten. Enkel wie zelf zijn account blokkeert, krijgt een sms ter bevestiging. Maar het initiatief gaat nooit van ons uit”, zegt Sylvie Vandevelde van Itsme.be.

(Lees verder onder de foto)

Foto: Safeonweb

De Watergroep

Goed nieuws, je hebt te veel betaald voor je waterfactuur en krijgt centen terug. Maar je moet eerst wel een aantal administratieve zaken regelen, staat op de creditnota. Niet op ingaan. Twijfel je toch, neem dan contact op met de klantendienst van De Watergroep om te vragen of ze je een creditnota hebben gestuurd. Zij kunnen dat onmiddellijk zien aan de hand van je klantnummer.

(Lees verder onder de foto)

Foto: Safeonweb

Argenta

Je krijgt een mail van Argenta, KBC of een andere bank. Klik je door, zal men je persoonlijke gegevens vragen. Ben je klant en twijfel je, bel even naar je bankier. Ben je geen klant bij deze bank, hoef je er zelfs niet aan te twijfelen dat het om een phishingmail gaat. Vast staat dat geen enkele bank via mail of sms je persoonlijke codes zal vragen.

(Lees verder onder de foto)

Foto: Safeonweb

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Oplichters spelen steeds vaker in op de actualiteit. Het is stilaan tijd om je vakantiegeld te krijgen, als je het al niet gekregen hebt. Ontvang je een sms van de RJV, de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie , met de melding dat je vakantiegeld herberekend is, gooi hem dan zo snel mogelijk weg en geef vooral geen persoonlijke gegevens door. “Een onpersoonlijke sms sturen, is zeker niet onze manier van werken”, klinkt het bij de RJV.

(Lees verder onder de foto)

Foto: Safeonweb

Compensatie voor de coronacrisis

De overheid heeft het afgelopen jaar verschillende coronapremies gegeven. Via sms krijg je een bericht dat je recht hebt op 325,86 euro ter compensatie van je water- en energiefactuur. Maar ze vragen eerst wel je gegevens. De overheid laat weten dat ze zoiets nooit via sms te doen. Altijd per brief. Dus negeren!

Trap niet in de val!

Klik niet op een link in een verdacht bericht en open de bijlages in zeker niet. Twijfel je of een bericht echt is, telefoneer even naar de verzender met de vraag of zij je effectief zo een mail of sms hebben gestuurd. Je zal merken dat het antwoord ‘neen’ zal zijn.

Stuur verdachte e-mails of screenshots van valse sms-berichten door naar verdacht@safeonweb.be

Wat als je toch op een verdachte link geklikt hebt?

*Als je wel geklikt hebt, vul de velden verder niet in en breek elke interactie af.

*Als je een wachtwoord hebt doorgegeven dat je ook op andere plaatsen gebruikt, verander het dan onmiddellijk.

*Als je op een link hebt geklikt die opent in een website waar je bankgegevens moet ingeven, controleer dan eerst of dit de echte website van je bank is. Bij de minste twijfel voer je geen betaling uit.

Ben je opgelicht?

*Vanaf het moment dat je geld kwijt bent of afgeperst wordt, moet je zeker aangifte doen bij de lokale politie.

*Contacteer ook zo snel mogelijk je bank en/of bel Cardstop op 070 344 344 als je bankgegevens hebt doorgeven, er geld van je bankrekening verdwijnt of als je geld hebt overgemaakt aan een oplichter. Op die manier kunnen eventuele frauduleuze transacties geblokkeerd worden zodat er geen schade is of de schade beperkt wordt.