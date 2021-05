Loonakkoord is eerste grote trofee voor De Croo, maar volgende maand levert het mogelijk opnieuw problemen op

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft zijn eerste grote politieke deal op zak. Waar de sociale partners maandenlang ruziënd over straat rolden en er niet in slaagden om een loonakkoord te onderhandelen, lukte het de liberalen en socialisten wel om het eens te worden. De liberalen konden hun grote trofee uit het regeerakkoord – het behoud van de strenge loonwet – veiligstellen. De socialisten kregen daarvoor in ruil een reeks compensaties. Ondertussen blijven de vakbonden wel storm lopen tegen de volgens hen onrechtvaardige loonwet.