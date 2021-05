Philippe Rosier wordt de nieuwe Algemeen Directeur van Voetbal Vlaanderen

Voetbal Vlaanderen heeft met Philippe Rosier een nieuwe Algemeen Directeur. Hij volgt de ontslagen Benny Mazur op en zal na het EK voetbal officieel in dienst treden bij de grootste sportfederatie van Vlaanderen. Rosier heeft ervaring in het voetbal als consultant voor het medisch departement van verschillende profclubs én Double Pass. Sinds 20214 was hij bovendien Health & performance manager van de KBVB.

Het Bestuur koos unaniem voor de samenwerking met Rosier na een grondige selectieprocedure. “We zijn er 100% van overtuigd dat Philippe de juiste man op de juiste plaats is. Een mix van heldere visie, leiderschapskwaliteiten en ervaring in de voetbalwereld zal ervoor zorgen dat we volgende jaren grote stappen vooruit kunnen zetten” zegt Marc Van Craen, voorzitter Voetbal Vlaanderen.

Voetbal Vlaanderen presenteert volgende week haar nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2024 aan het grote publiek. De nieuwe Algemeen Directeur weet meteen waar de prioriteiten liggen en zal het team medewerkers inspireren om het voetbal in Vlaanderen naar een nog hoger niveau te tillen. “Zonder vooruit te willen lopen op de voorstelling van ons beleidsplan kan ik zeggen dat er héél wat uitdagingen op de plank liggen. Maar zo heb ik het graag! Wij gaan geen uitdaging uit de weg en willen er samen met onze leden, clubs, scheidsrechters, clubbestuurders, medewerkers en iedereen die het voetbal in Vlaanderen een warm hart toedraagt, vol voor gaan! Voetbal voor iedereen moet het moto worden de komende jaren!”, gaat Philippe Rosier verder.