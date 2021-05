Kleine online aankopen van buiten EU duurder op 1 juli

Wie al eens kleinigheden koopt op websites van buiten de Europese Unie, zal vanaf 1 juli meer geld kwijt zijn. Europese regels bepalen dat de btw-vrijstelling voor online aankopen tot 22 euro dan vervalt. Soms zal de klant bij de levering moeten bijbetalen.

De Europese Commissie schrapt de voorkeursbehandeling voor goederen die online buiten de EU worden gekocht. Nu worden zulke aankopen tot 22 euro nog vrijgesteld van btw. Verkopers in de EU hebben dat voordeel niet.

Buitenlandse webwinkels

Daarom wordt vanaf 1 juli btw gerekend op alle aankopen bij buitenlandse webwinkels van goederen die zich buiten de EU bevinden, meldt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CDV). De verkopers zullen voor alle goederen een elektronische douaneaangifte moeten indienen.

Consumenten zullen bij de pinken moeten zijn: er zal immers een verschil zijn tussen webwinkels die geregistreerd staan en webwinkels die niet geregistreerd staan. Bij die laatste groep zal de btw niet verrekend worden bij de aankoop. De koerierdienst, bijvoorbeeld bpost of PostNL zal de btw dan in rekening brengen en doorstorten naar de fiscus. De koper zal dan moeten bijbetalen aan de koerier. De koerierdienst kan op zijn beurt kosten aanrekenen voor die dienstverlening.

Om te weten of een verkoper al dan niet geregistreerd is, zal de consument moeten nagaan of er btw in rekening is gebracht. Dat kan op de factuur. De meeste grote spelers zouden meestappen in het systeem van geregistreerde webwinkels en de btw dus onmiddellijk bij de aankoop laten betalen.