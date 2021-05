We botsen minder en dus wordt uw verzekering goedkoper

Goed nieuws: de prijs van een autoverzekering daalt. Nu zelfs al voor het zevende jaar op rij. En dat hebben we te danken aan de opkomst van slimme rijhulpsystemen. Het aantal auto-ongevallen daalt en dus kan ook uw polis budgetvriendelijker worden.

De premies voor een (verplichte) BA-autoverzekering zijn in het voorbije jaar 1,9 procent goedkoper geworden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de federale overheidsdienst Economie.

Die daling contrasteert fel met de sterke stijging van andere verzekeringsproducten, zoals die voor brandpolissen (+5,1 procent in de voorbije twaalf maanden) en voor reisverzekeringen (+5,9 procent).

Ook op langere termijn wijkt de prijsevolutie van de autopolissen af van de andere verzekeringsproducten. In vergelijking met tien jaar geleden, is de prijs van een autoverzekering met amper 1,5 procent gestegen. Dat is beduidend lager dan de algemene inflatie over die periode: die steeg met 19,8 procent. Bovendien is er de jongste jaren zelfs sprake van een heuse trend van prijsdalingen. In de voorbije zes jaar – sinds 2013 – gingen de premies voor een autopolis telkens omlaag. Hoe kan dat?

Foto: ss

Anders dan bij de brandverzekering, waar alle maatschappijen de evolutie van hun premies hebben gekoppeld aan de officiële Abex-bouwindex, geldt op de markt van de autoverzekeringen een totale vrijheid van prijsvorming. Lees: er is een grotere marge voor prijsconcurrentie en commerciële gestes.

Maar de achterliggende verklaring is nog belangrijker: de daling van het aantal auto-ongevallen. Of, juister verwoord, de daling van de schadefrequentie waar de autoverzekeraars mee te maken hebben.

In 2010 lag die frequentiegraad nog op 7,21. Op elke 1.000 wagens met een verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid) waren er toen 72 die een ongeval met schade hadden veroorzaakt. In 2017 was dat percentage gezakt tot 5,98; dus minder dan 60 op 1.000 wagens hadden een schadedossier ingediend.

Dure bumper

Die daling is volgens Gerrit Feyaerts, woordvoerder van marktleider AG Insurance, te danken aan de combinatie van verbeterde verkeersinfrastructuur, de aanhoudende campagnes rond verkeersveiligheid en – vooral – de opkomst van (elektronische) rijhulpsystemen in auto’s.

Al is er aan die toenemende impact van sensoren en andere slimme systemen ook een keerzijde, zegt Wauthier Robyns, woordvoerder van de sectorfederatie Assuralia. “Als er nu een voorruit of bumper vervangen moet worden, is dat veel duurder dan vroeger. Die onderdelen zitten nu vol dure elektronica. De kost per schadedossier is dan ook groter dan vroeger. Gelukkig zijn er minder dossiers.”

Volgens Robyns is er nog ruimte voor extra prijsdalingen bij de autoverzekeringen, “als we even voorzichtig gaan rijden als de Nederlanders en onze verkeersinfrastructuur nog een heel stuk verbeteren”.

Aangeboden door Voila.be

Betaald jij te veel voor je verzekeringen?

Op voila.be kunt je snel en eenvoudig je familiale

of autoverzekering vergelijken. Zonder zever.