Zeker 46 gewonden bij nieuw protest tegen regeringsplannen in Colombia

Bij nieuwe protesten tegen de regeringsplannen in Colombia zijn woensdag zeker 46 mensen gewond geraakt. Het is al de zevende dag op rij dat mensen op straat komen.

“Er was een brute escalatie van geweld: 30 burgers en 16 agenten raakten gewond”, tweette de burgemeester van Bogota, Claudia Lopez. Volgens de krant El Espectador waren er aanvallen op ruim 25 politiebureaus en werden sommige in brand gestoken. Ook in andere steden, zoals Medellin en Cali, was er opnieuw sprake van geweld.

Volgens voorlopige gegevens zijn bij de protesten al 24 mensen om het leven gekomen. Sinds vorige week woensdag wordt in Colombia massaal gemanifesteerd tegen een omstreden belastinghervorming van de Colombiaanse regering. De betogers vreesden dat de belastinghervorming vooral de armeren en de middenklasse zou treffen. De regering heeft die hervorming intussen wel opnieuw ingetrokken en de minister van Financiën is opgestapt.