De ‘visoorlog’ tussen de Britten en de Fransen: hoe vis altijd al een zeeslag waard was

De spanning in het Kanaal tussen Fransen en Britten was donderdag te snijden. Zestig Franse vissersboten dobberden uren voor de haven van het Kanaaleiland Jersey. De vissers zijn woest over nieuwe restricties bovenop de Brexitregels. Als tegenreactie stuurde Londen twee oorlogsbodems, waarop ook Frankrijk de marine in paraatheid bracht. De vissers keerden terug, maar als er niet snel een oplossing komt, is de kans reëel dat de situatie escaleert. Om vis wordt desnoods gevochten. In 1976 moest de NAVO zelfs tussenbeide komen om de kabeljauwoorlog tussen Britten en IJslanders te stoppen.