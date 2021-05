Waarom Walibi uitpakt met records van achtbaan Kondaa: “De grootste en de langste hebben is belangrijk voor het grote publiek”

Walibi Belgium stelde donderdagochtend haar nieuwste spectaculaire – en peperdure – achtbaan voor. Met Kondaa zegt het park verschillende records te breken, twee in de Benelux en twee wereldwijd. En dat is geen toeval: het hoort bij de strategie van Walibi om uit het dal te kruipen. “Voor het grote publiek is het belangrijk om de grootste en de langste te hebben.”