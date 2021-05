400.000 zelftests verkocht, amper 62 positieve gevallen gemeld: “We verliezen zicht op epidemie”

Experts vrezen dat het gebruik van zelftests ons “de controle op de corona-epidemie dreigt te doen verliezen”. Als zo’n zelftest positief is, moet die altijd bevestigd worden door een klassieke PCR-test via de huisarts, maar dat doet nagenoeg niemand: amper 62 keer, op meer dan 400.000 verkochte zelftests. “Het wordt moeilijker om de situatie nog te monitoren”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven).

Kind ziek, snel een zelftest, en die blijkt positief. In dat geval moet je als ouder via de huisarts een PCR-test regelen voor je zoon of dochter, maar steeds meer ouders doen dat niet. Omdat ze opzien ...