Bij een schietpartij in Rio de Janeiro zijn donderdag minstens 25 doden gevallen, onder wie een politieagent. Dat melden diverse lokale media.

Het vuurgevecht brak uit tijdens een politieoperatie in de favela Jacarezinho. Twee passagiers die op een metro een kogel in het hoofd kregen, overleefden de feiten. De operatie kwam er naar verluidt nadat de politie meldingen had gekregen over drugshandelaren die voor hun bende kinderen rekruteerden.