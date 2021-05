Veel minder verkeer, maar dat betekent niet dat we ons beter gedroegen op de weg

Door de coronamaatregelen hebben we vorig jaar veel minder kilometers afgelegd met de wagen. Des te opvallender dat er iets meer snelheidsovertredingen zijn gemeten dan in het jaar daarvoor. Ook kwamen 484 mensen om in het verkeer. Omdat we nonchalanter reden. En vaak ook harder dan normaal, net omdat er zo weinig verkeer op de baan was.

Vorig jaar zijn 4.778.947 pv’s uitgeschreven voor verkeersovertredingen in ons land, een daling met dik 3 procent (4.863.047 in 2019). Dat lijkt goed nieuws, maar over heel het jaar bekeken was er wel een vijfde minder verkeer als gevolg van de coronamaatregelen. Op snelwegen nam het autoverkeer vanaf half maart 2020 op werkdagen af met 21,4% De impact was het grootst in april, toen op werkdagen zelfs 58,8% minder personenwagens werden geteld”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Zoveel minder verkeer, dan zou je ook een pak minder ongevallen en snelheidsovertredingen verwachten. Niet dus. Ondanks corona vielen vorig jaar toch weer 484 doden te betreuren op de weg, zo blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. Dat is weliswaar een gevoelige daling tegenover de 620 doden in 2019.

“Sommige bestuurders zagen tijdens de lockdown hun kans schoon om echt plankgas te geven”, zegt Stef Willems van Vias. “Daardoor kregen we de ernstigste ongevallen sinds 2013.” Dat blijkt ook uit de cijfers van de federale politie. Het aantal snelheidsovertredingen is zelfs lichtjes gestegen tot 4.059.000. Dat is het hoogste aantal ooit. Vooral in de categorie ‘zware overtredingen’ (meer dan 40 km per uur te snel) is de stijging goed zichtbaar.

“Daar zijn twee grote redenen voor. De eerste is uiteraard dat we sneller gereden hebben. Maar ook dat de pakkans weer vergroot is. Onder meer door extra trajectcontroles”, zegt de federale politie.

In wat zij de vijf ‘killers’ in het verkeer noemen (snelheid, alcohol, drugs, gsm achter het stuur en gordeldracht/gebruik kinderzitje) zijn er vorig jaar enkel minder pv’s geschreven voor het niet dragen van de autogordel en het gebruik van het kinderzitje. En maar liefst 41 procent minder voor alcohol achter het stuur.

Al moet dat laatste heel sterk gerelativeerd worden. “De horeca was gedurende zes maanden gesloten. En er was een avondklok”, zegt Stef Willems van Vias.