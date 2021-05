Terrassen open, steeds meer versoepelingen en dus ook weer socialisen: maar wat als je daar helemaal geen zin in hebt?

Eindelijk! De terrassen gaan weer open! We mogen weer met tien in de tuin! En straks zien we zowaar nog eens een collega. Maar... Bekruipt je dat ook? Dat ongemakkelijke gevoel dat je je veilige cocon moet verlaten? Dat je weer moet socialisen, grappig en gevat zijn, praatjes moet maken aan de koffiemachine? Help! Kan je dat nog wel? Ben je nog wel je oude, toffe zelve? Ben je al die social skills niet verleerd? Rustig maar, je hebt gewoon last van ‘re-entry anxiety’. En dit is de ultieme gids om daarmee om te gaan.