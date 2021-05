Molenbeek biedt vaccins aan op lokale markt: “Pionierswerk in België”

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - De gemeente Sint-Jans-Molenbeek bood donderdag mensen die de markt bezochten op het plein voor het gemeentehuis de kans om zich te laten vaccineren. Dit is een primeur in België, die de steun heeft van de federale overheid en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Het project bevindt zich in een testfase. Op de eerste dag gingen gemeenteteams ‘s ochtends zeven vaccins van Pfizer-BioNTech en Johnson Johnson halen. Een arts opende omstreeks 10.00 uur een kantoor in het stadhuis waar Molenbekenaren gevaccineerd konden worden. Nadien wachtten ze onder medisch toezicht 15 tot 30 minuten in de hal voor eventuele bijwerkingen. Een secretaris staat in voor de registratie.

“Ambassadeurs” gingen op zoek naar mensen met verschillende aandoeningen of personen uit leeftijdscategorieën die voor vaccinatie in aanmerking komen en presenteerden hun het initiatief. “We willen de vaccinanatie naar de mensen brengen”, zegt burgemeester Catherine Moureaux. “We stellen vast dat er hindernissen zijn - administratief, kennis of begrip - om zich aan te melden in het huidige systeem. We zijn een pionier in België en daar zijn we trots op.”

De resultaten van deze eerste dag zullen geëvalueerd worden om het opzet breder te kunnen herhalen tijdens de markten op dinsdag en donderdag van 8.00 uur tot 13.00 uur.