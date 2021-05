Farmagiganten dreigen patent op vaccins te verliezen: “Hoe meer, hoe beter. Zo gaan we er niet geraken”

Eerst was er nog vurig verzet, nu is de VS gewonnen vóór de opheffing van patenten op coronavaccins. Dat zou betekenen dat de Pfizers van deze wereld hun alleenrecht op de productie van hun vaccin zouden verliezen. Ook de Europese Unie en ons land willen praten over een vrijstelling. “Maar dit moet in partnerschap met de sector. We willen niet met getrokken messen tegenover elkaar staan”, zegt premier Alexander De Croo (Open VLD).