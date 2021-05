Theo Francken krijgt drie maanden minder loon door tweet met geheime informatie

Theo Francken moet drie maanden loon inleveren omdat hij geheime informatie heeft gelekt uit een besloten parlementaire vergadering. Dat heeft de voorzitter van de Kamer Eliane Tillieux (PS) beslist.

Aanleiding voor de sanctie is een tweet van de N-VA’er over een militaire missie in Mali waar ons land niet zou aan deelnemen. Maar aangezien de informatie kwam uit een vergadering achter gesloten deuren met de minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) mag Francken daar eigenlijk niets over zeggen.

Dedonder diende klacht in en de voorzitter van de Kamer neemt nu ook sancties. Francken mag tot het einde van het parlementaire jaar – dat rond 21 juli afloopt – niet meer zetelen in commissies die achter gesloten deuren plaatsvinden en verliest drie maanden 20 procent van zijn parlementaire vergoeding.

Geen gevaar

Het Kamerreglement voorziet normaal gezien dat Francken de rest van de legislatuur uit de Commissies met geheimhoudingsplicht wordt gezet, maar die regeling vindt Tillieux te streng, zei ze.

Francken zelf bleef er destijds bij dat hij de regels niet had overtreden, omdat hij geen gevoelige informatie had gedeeld die troepen in het buitenland in gevaar zou kunnen brengen. Een beleidsintentie van de minister heeft niets te maken met geheimhoudingsplicht, zei hij. Het N-VA-Kamerlid beschuldigde minister Dedonder daarnaast van een politiek motief. (fem, belga)