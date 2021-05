Eden Hazard verontschuldigt zich bij fans voor beelden na uitschakeling: “Nooit mijn bedoeling fans Real te beledigen”

Eden Hazard heeft zich via een story op Instagram verontschuldigt bij de fans van Real Madrid. De Rode Duivel kwam gisteren na de uitschakeling tegen Chelsea in het oog van een storm terecht nadat beelden opdoken van Hazard die zich vrolijk maakte bij enkele voormalige ploegmaats van Chelsea.

“Het spijt me”, aldus Hazard in een statement. “Ik heb vandaag heel wat commentaren over mij gelezen. Het is nooit mijn bedoeling geweest om de fans van Real Madrid te beledigen. Het was altijd mijn droom om voor Real te spelen en ik ben naar hier gekomen om te winnen. Het seizoen is nog niet voorbij en nu moeten we samen strijden om La Liga. Hala Madrid.”