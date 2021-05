De expeditie die van begin af aan gedoemd was: 25 jaar geleden speelde zich een van de dodelijkste tragedies ooit af op Mount Everest

Op 10 mei is het vijfentwintig jaar geleden dat schrijver Jon Krakauer de top van de Mount Everest bereikte. Wat hij toen nog niet wist, is dat de uren en dag die volgden de geschiedenis in zouden gaan als een van de dodelijkste tragedies ooit op de berg. Een storm kostte aan acht mensen het leven. Krakauer, die voor zijn tocht de bestseller ‘Into thin air’ schreef, overleefde het als een van de weinige van zijn team en pende het verhaal neer in een boek.