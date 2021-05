Dedryck Boyata keert terug in basis bij Hertha Berlijn en boekt meteen broodnodige zege

Hertha Berlijn heeft donderdag een inhaalwedstrijd van de 30ste speeldag in de Duitse Bundesliga met 3-0 gewonnen tegen Freiburg. Aanvoerder Dedryck Boyata stond voor het eerst weer in de basis na de stressfractuur in zijn voet. Dodi Lukebakio was er nog niet bij na zijn coronabesmetting.

Boyata blesseerde zich uitgerekend tegen Freiburg eind december. Sindsdien stond hij vier maanden aan de kant, tot hij maandag tegen Mainz een eerste keer een halfuurtje mocht invallen. Donderdag nam hij zijn plaats in de basis weer in. Hij hield het 75 minuten vol. Dat hij weer fit is, is ook goed nieuws voor de Rode Duivels, waar de centrale verdedigers niet dik gezaaid zijn.

De doelpunten kwamen donderdag op naam van Piatek (13.), Pekarik (22.) en Radonjic (85.). Hertha boekte zo een belangrijke driepunter en schuift op naar de veertiende plaats. Het heeft heeft evenveel punten als Arminia Bielefeld, dat de zestiende plaats bezet die op het einde van het seizoen neerkomt op play-downs. Hertha heeft wel nog een match tegoed.

(belga)