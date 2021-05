Kabinetssecretaris van Jan Jambon overleden aan COVID-19

De kabinetssecretaris van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is overleden aan de gevolgen van COVID-19. Dat bevestigt de woordvoerder van de minister-president aan Belga.

Het gaat om een medewerker van 54 jaar, die al jaren voor Jan Jambon werkte, ook toen hij nog federaal minister van Binnenlandse Zaken was. “Het gaat om een naaste medewerker, een vertrouweling en een vriend”, klinkt het. “De man vocht al weken tegen de ziekte, is op intensieve zorgen beland en is vandaag/donderdag helaas overleden”, legt woordvoerder Olivier Van Raemdonck uit.

“Als minister-president is Jambon dagelijks bezig met de cijfers op macroniveau, maar soms komen die cijfers heel dichtbij”, klinkt het nog.