Benfica van Jan Vertonghen deelt de punten met Porto in topper met elf gele kaarten

Benfica en Porto hebben 1-1 gelijkgespeeld in de topper van de 31e speeldag in de Portugese Primeira Liga. Jan Vertonghen stond in de basis als centrale verdediger bij Benfica. Er vielen in totaal elf gele kaarten, geen van beiden schiet iets op met het gelijkspel.

Everton (23’) opende de score in het voordeel van Benfica en de thuisploeg leek lang op een overwinning af te stevenen, maar een kwartier voor tijd maakte Mateus Uribe nog gelijk. In de blessuretijd leek Benfica alsnog de drie punten over de streep te trekken dankzij een doelpunt van Pizzi, maar de VAR keurde die af voor buitenspel. In het klassement blijft Porto tweede op acht punten van leider Sporting. Benfica is derde met vier punten minder dan Porto. Er staan nog drie speeldagen op het programma zodat de titel Sporting bijna niet meer kan ontsnappen.

Dat het een pittige topper werd, viel af te lezen van het aantal gele kaarten. Daarin haalde Benfica het met sprekend gemak: maar liefst acht thuisspelers (maar niet Jan Vertonghen, red) kregen een geel karton onder de neus geduwd tegenover drie van de bezoekers uit Porto. Bij de bezoekers speelde Chancel Mbemba de volledige wedstrijd. (belga)