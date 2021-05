Achttienjarige steekt drie kinderen en twee medewerkers dood in kinderdagverblijf in Brazilië

In Brazilië heeft een achttienjarige man dinsdag een aanval gepleegd op een kinderdagverblijf in het stadje Saudades, in de zuidelijke staat Santa Catarina. Daarbij kwamen drie kleine kinderen en twee medewerkers van de crèche om het leven. Dat meldt de lokale politie. Een vierde kind liep lichte verwondingen op.

De jongeman was het kinderdagverblijf rond 10 uur lokale tijd binnengedrongen met een machete. Na zijn aanval bracht de dader zichzelf “verwondingen toe aan de hals, in de buik en in de borst”, voor hij door de politie overmeesterd werd. “Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus de politie. De jongeman zou geen gerechtelijk verleden hebben.

Volgens lokale media vangt het kinderdagverblijf kinderen tussen de zes maanden en twee jaar oud op. Onder de slachtoffers zijn een 1-jarige jongen en 1-jarig meisje, en een 20-jarige medewerkster.

De gouverneur van Santa Catarina, Daniela Reinehr, heeft intussen drie dagen van rouw afgekondigd.