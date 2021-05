Geen comebacks in de Europa League: Villarreal en Manchester United stoten door naar finale

Villarreal heeft het Engelse feestje in de Europese finales dit seizoen verpest. De Spaanse subtopper stootte ten koste van Arsenal door naar de finale van de Europa League en voorkomt zo dat na de Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea, ook de Europa League-finale volledig Brits kleurt. Manchester United gaf de 6-2-zege in de heenwedstrijd tegen AS Roma niet meer uit handen en staat eveneens in de finale.

LEES OOK.Waarom Genk, Antwerp en Anderlecht bidden voor Europa League-winst van Villarreal

LEES OOK. (+). Vijfde finale en vierde beker voor ‘Mister Europa League’ Unai Emery? Dan wel eerst nog even met Villarreal voorbij Arsenal

Villarreal heeft zich na de 2-1-zege in de heenwedstrijd niet laten verrassen door Arsenal. Het bleef 0-0 in het stadion van The Gunners. Arsenal moest scoren om nog kans te maken op de finale, maar de Engelse ploeg oogde een groot deel van de wedstrijd eerder mak. Aubameyang raakte wel tweemaal het doelhout, maar dichter kwam Arsenal niet. Een stevige opdoffer voor The Gunners, want zo spelen ze volgend seizoen voor het eerst sinds 1995/1996 geen Europees voetbal. Villarreal stoot dan weer door naar de finale van de Europa League. Voor trainer Unai Emery is het al de vijfde finale.

Racing Genk, Anderlecht en Antwerp zullen overigens blij zijn met de finaleplaats voor Villarreal. Als de Spaanse subtopper de Europa League op zak steekt, wordt het Europa League-ticket van KRC Genk immers opgewaardeerd en krijgen dus ook de andere ploegen in de Champions’ play-off een beter Europees ticket.

Ook Man U zoals verwacht naar finale

Nadat Manchester United de heenwedstrijd met 6-2 had gewonnen stond AS Roma voor een onmogelijke opdracht. Als klap op de vuurpijl scoorde Cavani dan nog de 0-1 ook in het voordeel van Man U. Dzeko maakte nog gelijk en Cristante tekende zelfs voor de 2-1 in de tweede helft, maar tevergeefs. Cavani scoorde echter opnieuw tegen en zette de bordjes weer in evenwicht. Zalewski zorgde met de derde treffer voor Roma wel voor een Italiaanse zege, maar die volstond niet voor een plaats in de finale.

Man U en Villarreal bikkelen zo op woensdag 26 mei om Europa League-winst.

LEES OOK (+).Het is van moeten voor Arteta: Arsenal staat voor loodzware opdracht in halve finale Europa League