Kenners over ‘het geval Hazard”: “Het komt niet meer goed met Real”

“Een gepensioneerde uit Benidorm” en “80% zeker dat hij vertrekt”. Is het over en uit voor Eden Hazard (30) bij Real Madrid? Onze landgenoot heeft het helemaal verkorven in Spanje, de verwijten vliegen hem rond de oren. Het vele blessureleed en zijn matige prestaties in de halve finales van de Champions League spelen daarin een rol. Maar het filmpje waarin Hazard staat te dollen met Chelsea-spelers na de nederlaag was de druppel. De Rode Duivel bood gisteravond zijn excuses aan via sociale media, al moet nog blijken of dat veel zal helpen.