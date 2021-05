Premier League-club lonkt naar Noa Lang (Club Brugge)

Leeds United, het nummer elf uit de Premier League, heeft Noa Lang (21) op het lijstje van transfertargets geplaatst voor deze zomer. Volgens Brugse bronnen is er wel nog geen sprake van een concreet bod of officiële ­onderhandelingen. Dat volgt wellicht pas na de play-offs.

In Engeland circuleren bedragen rond de 23 miljoen euro voor de Nederlander, die in maart nog een verbeterd contract tot 2024 tekende bij Club. Het valt te betwijfelen of blauw-zwart straks akkoord gaat met een bod van die orde. Het mikt eerder op een bedrag hoger dan 25 miljoen euro, het uitgaande transferrecord van Wesley.

Club-coach Philippe Clement gaf gisteren op de persbabbel aan dat hij al een gesprek had met Lang over zijn toekomst. “Noa heeft me gezegd dat hij pas na het seizoen zal beslissen. Hij heeft nu al z’n energie op het veld nodig. Eerst kampioen spelen met Club, daarna nadenken: ik vind dat een heel volwassen houding voor zo’n jonge kerel.”