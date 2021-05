Waarom Anderlecht niet meer geïnteresseerd is in Mbokani: alleen de keeper loopt minder dan Dieu

Dieumerci Mbokani (35) wil zich morgen nog eens bewijzen tegen Anderlecht. Paars-wit haalde oudje Lior Refaelov (35) weg bij Antwerp, maar haakte af voor Mbokani “omdat hij héél weinig loopt.” Wij checkten de data en het klopt. Vaak legt alleen de keeper minder afstand af, en in vergelijking met RSCA-spits Lukas Nmecha sjokt Mbokani over het veld. Dat past niet bij het spel van Kompany, maar Dieu kan revanche nemen.

In zijn laatste drie matchen bij Antwerp was Dieumerci Mbokani goed voor 3 goals en 1 assist. We beweren dus niet dat de Congolese spits versleten is – verre van –, maar voor Anderlecht is hij geen optie ...