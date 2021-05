Anderlecht wil doelman wegplukken bij Sint-Truiden

Anderlecht maakt werk van zijn tweede zomertransfer. STVV-doelman Kenny Steppe (32) is op weg naar het Lotto Park. Hij moet er derde keeper worden na Hendrik Van Crombrugge en Bart Verbruggen. De 18-jarige Verbruggen – die op Club Brugge debuteerde en de play-offs speelt – schuift een rang op in de pikorde, waardoor de twijfelende Timon Wellenreuther mag vertrekken. De Duitser is te ambitieus om in de tribune te gaan zitten.