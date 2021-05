“Deze week was die van het failliet van het sportief beleid van PSG”

Een vuistslag en pleine figure was het voor de Parijse zwaargewichten Nasser al-Khelaïfi en Leonardo. Zelf nog murw tegen het canvas na de kansloze exit van een dag eerder, zagen ze twee verschoppelingen met Chelsea triomferen in de CL. Thiago Silva, te oud en te duur, en Thomas Tuchel, een hyperkinetische en te kritische betweter die het sterrenensemble van PSG op het veld geen identiteit kon geven. Nog mooier was geweest als het duo in Istanbul ten koste van PSG de beker had veroverd.