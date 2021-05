“Opnieuw vennootschap van Sihame El Kaouakibi, WannaChange, failliet”

/ Antwerpen - Alweer is een vennootschap van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi gestruikeld: WannaChange, dat zich toelegde op beroepsopleidingen voor jongeren, is failliet. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Persrechter Frank Vennekens van de Antwerpse ondernemingsrechtbank heeft aan Het Laatste Nieuws bevestigd dat WannaChange het faillissement heeft aangevraagd. De ondernemingsrechtbank zou een curator hebben aangesteld.

Eerder kwamen El Kaouakibi’s dansschool en jeugdwerking Let’s Go Urban, jobplatform WannaWork en horecabedrijf Point Urbain BV in slechte papieren nadat het subsidieschandaal losbarstte.

Bij WannaWork stelde de ondernemingsrechtbank begin april een voorlopig bewindvoerder aan, op vraag van de curator van het al failliete Point Urbain wegens “geldstromen waar geen boekhoudkundige verklaring voor is”. De curator zou intussen ook het faillissement van WannaWork gevraagd hebben, waarover de ondernemingsrechtbank volgende maand beslist. Ook over Let’s Go Urban zou binnenkort beslist worden over een faillissement of gerechtelijke reorganisatie. Aangezien het geld op is, lijkt een faillissement ook bij dat vennootschap onvermijdelijk.